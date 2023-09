Neumond im September 2023: Er schenkt den Sternzeichen einen erfolgreichen Neustart!

Nach einem intensiven blauen Vollmond am 31. August 2023 folgt der nicht weniger wirkungsvolle Neumond am 15. September 2023, um ca. 03:41 Uhr. Diesmal ereignet er sich dabei im Sternzeichen Jungfrau. Damit übt das Sternzeichen Jungfrau im Monat September einen recht großen Einfluss auf uns aus, denn bis zum 22. September befinden wir uns auch in der Jungfrau-Saison, bei der die Sonne ebenfalls in diesem Erdzeichen steht.

Wie sich die Neumond-Energien konkret auf unser Leben auswirken und welche Chancen sie uns bieten, verraten wir hier ausführlich.

