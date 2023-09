Schutz-Horoskop zum Venus-Jupiter-Quadrat am 17.09.2023: Sternzeichen Krebs

Sie, lieber Krebs, sind mit Leidenschaft und Engagement für die Gesellschaft aktiv. Zahlreich Menschen, die Ihr Herz berühren, haben Sie auf diesem Weg begleitet und gestärkt. Nun steht ein nächster großer Schritt an, um gemeinsame Ziele umzusetzen. Doch einige im Umfeld halten Sie zurück, indem sie Ihre tief verwurzelten Ängste ausnutzen. Lassen Sie sich jetzt bloß nicht einschüchtern! Vertrauen Sie Ihrer Intuition und dem Einfluss des kraftvollen Jungfrau-Neumondes. Bleiben Sie standhaft in Ihren Überzeugungen und sprechen Sie offen darüber mit den Personen, die Ihnen wichtig sind. So werden Sie schnell erkennen, wer Ihnen wirklich wohlgesonnen ist und wer Sie in Abhängigkeit halten möchte. Zeigen Sie Mut und gehen Sie Ihren Weg!