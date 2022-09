Jetzt zahlt sich aus, wofür Sie die letzten Jahre geschuftet, worauf Sie gewartet und verzichtet haben: finanziell, beruflich und in der Liebe. Ein leichteres, vergnüglicheres, freudvolleres Leben erwartet Sie 2023. Jupiter bringt frischen Wind in Ihre Freundschaften und auch in Ihr Berufsleben.

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Krebs: Ihre Glückstage

8. Februar 2023: Ihr*e Partner*in trägt Sie auf Händen.

Ihr*e Partner*in trägt Sie auf Händen. 24. April 2023: Freuen Sie sich über ein unerwartetes Kompliment.

Freuen Sie sich über ein unerwartetes Kompliment. 10. August 2023: Es gibt eine freudige Überraschung.

Es gibt eine freudige Überraschung. 13. Oktober 2023: Ihre Karrierekurve erreicht Spitzenwerte.

Ihre Karrierekurve erreicht Spitzenwerte. 22. November 2023: Sie haben ein gutes Händchen für Finanzen.

Das erwartet den Krebs 2023 in der Liebe

Lieber Krebs, Planet Jupiter zieht ab 16. Mai in das Zeichen Stier ein und Sie dürfen mit seiner Gunst rechnen. Bestehende Beziehungen werden eine harmonische Phase erleben und wenn sich in letzter Zeit Probleme im Zusammenleben ergeben hatten, wird sich alles wieder fügen.

Gehen Sie im Mars-Jahr aber nicht zu stürmisch vor, lassen Sie Ihren Schatz auch mal zu Wort kommen. Das gilt vor allem vom 25.3. bis 19.5., wenn Mars in Ihrem Zeichen weilt. Er verleitet Sie dazu, heftiger zu reagieren als sonst. Sehr gute Monate sind der Februar und der Oktober mit überaus romantischen Liebeserlebnissen. Auch der Dezember wird äußerst interessant und ereignisreich. Viele Wünsche gehen in Erfüllung. Sie könnten Ihr Herzblatt finden.

Jahreshoroskop 2023 für den Krebs: Beruf und Finanzen

Mars entzündet im Mars-Jahr 2023 das Feuer der Begeisterung, wenn Sie im Beruf das richtige Ziel ansteuern, wenn Sie die Chance ergreifen, Ihre finanziellen Sorgen in den Griff zu bekommen. Eine Chance, die sich Ihnen zwischen dem 25. März und 19. Mai bietet, weil Mars durch Ihr Sternzeichen wandert. Erfolgstage, die Ihr Leben entscheidend verändern können. Sie werden es spüren, wenn Sie auf Ihre innere Stimme hören, wenn Sie Ihren Eingebungen vertrauen, die Ihnen sagen, wie Sie jetzt im Beruf weit nach vorne kommen können und wie Sie Ihre goldene Geld-Idee verwirklichen können.

Im September macht Merkur Ihnen Mut, wenn Sie in eine Krise geraten, die Ihnen Sorgen macht. Sie finden auch ganz schnell eine Lösung für ein Problem.

Der Krebs und die Gesundheit für das Jahr 2023

Ist die Seele gesund, ist der ganze Mensch gesund. So gesehen haben Krebse im Mars-Jahr 2023 nichts Ernsthaftes zu befürchten. Gerade Sie neigen ja dazu, Probleme von außen nach innen zu verfrachten. Sie grübeln, zweifeln, kämpfen alle Spannungen im Herzen aus. Aber im Jahr 2023 verläuft Ihr Seelenleben in ruhigen, klaren Bahnen. Mars stärkt Ihre ohnehin starken Selbstheilungskräfte. Diese Kräfte spüren Sie das ganz Jahr über.

Vom 7. Mai bis zum 4. Juni, wenn Mars in Ihrem Zeichen steht, blühen Sie richtig auf. Sie fühlen sich topfit und vital wie schon lange nicht mehr. Diesen Effekt können Sie mit Meditation oder einem Wellness-Programm noch nachhaltig verstärken. Kleinere gesundheitliche Probleme können im letzten Jahresviertel entstehen, wenn Mars vom 8. November bis 4. Dezember nicht so toll steht. In dieser Zeit sollten Sie auch besonders darauf achten, sich nicht zu überanstrengen. Aber: Mit etwas Vorsicht und Nachsicht gegenüber Ihrem Körper wird 2023 ein sehr gutes Jahr für Ihre Gesundheit.

