Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für den Löwen:

Venus bedeutet für Sie als Löwe vor allen Dingen Leidenschaft, Leben, Liebe ! Venus stimuliert Sie, inspiriert Sie, macht Sie kreativ. Als Löwe genießen Sie aber auch, dank Ihrer Gabe, im Mittelpunkt Platz nehmen zu können, die Bewunderung der Menschen um Sie herum. Und genau hier ist so manches Mal der Haken an der Sache zu spüren. Schnell kommen Sie in Kontakt mit anderen, aber was passiert dann? Es macht Spaß, mit Ihnen unterwegs zu sein, Sie sind humorvoll, gewitzt und ein guter Kumpel – aber nicht mehr?

Für den Löwen ist es eine Herausforderung, auf gleicher Augenhöhe ein Miteinander einzugehen. In der Liebe geht es um Geben und Nehmen. Um das Gleichgewicht zwischen zwei Menschen . Um Gleichberechtigung. Das ist für den König der Tiere eine Gewöhnungssache. Wenn Sie Tiefe erleben wollen, dann müssen Sie lernen, sich auch von Ihrer verletzlichen Seite zu zeigen. Sie werden merken: Je mehr Mensch Sie sind, um so weiter öffnen sich Ihnen die Herzen der anderen.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Sie haben gute Chancen, jetzt in der Liebe ein großes Stück vorwärts zu kommen –doch zu warten, bis einem die gebratenen Tauben in den Mund geflogen kommen, funktioniert nicht! Sie müssen bereit sein, aktiv auf andere zuzugehen.