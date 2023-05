Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für Fische

Anstatt Ihre Träume zu leben, träumen Sie lieber Ihr Leben. Das gilt auch für die Beziehungen . Natürlich wissen Sie bis ins Detail, wie Ihr Traumpartner auszusehen hat, können sich den edlen Ritter oder die edle Dame minutiös ausmalen – und schwelgen in den romantischsten Farben, wenn Sie an ihn oder sie denken. Doch das alleine führt leider zu nichts. Wenn Sie wirklich im Hafen einer festen Bindung anlegen wollen, dann müssen Sie beginnen, sich mit den Realitäten auseinander zu setzen – allem voran: den Traumpartner, so wie Sie sich ihn vorstellen, gibt es nicht!

Das ist bitter, aber wahr. Dabei haben Sie gar keinen Mangel an Gelegenheiten. Vielen Menschen würden gerne mit Ihnen das Leben teilen, denn Sie sind einfühlsam, liebenswürdig und eine gute Seele . Wenn Sie sich nicht immer so unangreifbar machen würden. Venus kann Ihnen zeigen: Auch im Unvollkommenen, im Herkömmlichen, im Alltäglichen steckt Liebe! Kein Mensch erfüllt Ihre Träume ganz und gar, aber gemeinsam mit ihm können Sie sich den Traum vom Glück im Miteinander erfüllen.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Für Sie ist es wichtig, immer wieder zu sich selbst zurückzukehren. Es fällt Ihnen zwar leicht, sich der Welt zu öffnen, aber Sie können sich auch darin verlieren. Legen Sie immer wieder Ihre Hand aufs Herz und sagen Sie sich: "Hier bin ich!"