Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Mit der Venus in den Zwillingen ist es Zeit, sich endlich zu verlieben...

Wählen Sie sich wieder einen schönen Platz, aber diesmal einen, an dem es etwas zu sehen gibt! Vielleicht eine belebte Stelle im Park, ein Straßencafé, ein Platz in der Stadt.

Stellen Sie sich jetzt vor, in Ihrem Herzen befände sich eine Kugel aus Licht, das in allen Farben des Regenbogens schillert. Lassen Sie diese Kugel in Ihrem Körper ausdehnen. Bleiben Sie so lange Sie mögen in diesem Zustand und genießen Sie ihn!

Notieren Sie sich, was Sie erlebt haben, während Sie Ihr Licht in die Welt gesendet haben. Wie hat sich die Wahrnehmung der Umgebung verändert? Welche Gefühle haben sich in Ihnen eingestellt? Haben Sie ein Kribbeln im Bauch gefühlt – vielleicht wie Schmetterlinge? Auf wen würden Sie am liebsten jetzt gleich zugehen und sich mitteilen?

Lesen Sie nun, wie die Venus die einzelnen Sternzeichen beeinflusst...