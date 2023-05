Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für die Jungfrau:

Liebe – das war ja wirklich schön! Wenn es nur nicht so unpraktisch wäre... So mag sich das manche Jungfrau denken. Tatsächlich finden Sie eher tausend Gründe, warum Sie sich gerade nicht verlieben sollten, als einen guten Grund, es einfach zuzulassen. Sie sind einfach an vielen Stellen viel zu kritisch und viel zu wählerisch, wollen sich nicht auf jeden X-Beliebigen einlassen. Gut so! Denn was andere Ihnen vielleicht als Pingeligkeit auslegen mögen, ist nichts anderes als das Bemühen, genau den oder die Richtige zu finden.

Sie wollen sich einfach nicht bei der Suche nach einem ernsthaften Miteinander verausgaben, sondern gehen – wie sooft im Leben – ganz ökonomisch vor. Lieber prüfen Sie zweimal, mit wem Sie es zu tun haben, als einmal auf die Nase zu fallen. Andererseits aber bedeutet das auch, dass Sie sich viele schöne Gelegenheiten entgehen lassen. Denn auch wenn nicht immer etwas Festes aus einem ersten Blick, einem flüchtigen Flirt , einer sanften Berührung werden wird – Venus ist auch die Freude am Augenblick, die Liebe zu leben, so wie es sich gerade bietet. Lassen Sie einfach etwas mehr von der Schönheit des Moments in Ihren Alltag – es wird Sie bereichern.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Ihr innerer Kritiker sorgt jetzt dafür, dass Sie an Ihrer Umwelt das Negative leichter finden können als das Positive. Für Sie ist es wichtig, die Vielfalt der Zwillinge-Venus nicht als Chaos, sondern als Vervielfältigung Ihrer Möglichkeiten wahrzunehmen.