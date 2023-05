Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für den Skorpion:

Flüchtige Begegnungen entsprechen nicht Ihrem Wesen. Darum beargwöhnen Sie die Venus gerne, weil Sie ihr Oberflächlichkeit unterstellen. Als Skorpion möchten Sie in die Tiefe gehen, einen Menschen ganz und gar erfassen. An unverbindlichen Flirts haben Sie keine Freude. Wenn Sie sich schon einem anderen Menschen öffnen, dann sollte dies für immer sein... Und genau deshalb könnte es sein, dass Sie so manchen aussichtsreichen Anwärter für eine Partnerschaft schon in die Flucht schlagen, bevor überhaupt etwas Ernsthaftes zustande kommen kann.

Natürlich – Liebe ist für Sie keine Spielerei. Aber darf sie deshalb nicht spielerisch sein? Venus hat eine gute Nachricht für Sie: Ja, sie darf! Und wenn Sie sich als Skorpion manchmal selbst nicht so ernst nehmen würden, dann würden Sie feststellen, wie bunt und schön die Liebe sein kann, auch wenn Sie nicht gleich vor dem Traualtar endet. Lassen Sie sich mal vom Augenblick verführen, von einem unverbindlichen Lächeln, einer flüchtigen Berührung. Sie werden merken: auch wenn Sie als großes Ziel immer noch auf die eine wahre Liebe warten – in der Zwischenzeit kann Ihnen die Venus so manchen schönen Moment bescheren, den Sie sicher nicht vergessen werden.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Ihnen fällt es gar nicht so leicht, Vielfalt und Farbigkeit im Leben zuzulassen. Doch wenn Sie sich auf die Lektion der Zwillinge-Venus einlassen, werden Sie erleichtert merken, dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat!