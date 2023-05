Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für den Schützen:

Seid umschlungen, Millionen! Als Schütze fällt es Ihnen sicher nicht schwer, Beziehungen aufzubauen. Im Gegenteil: Ihr Adressbuch ist voll von interessanten Kontakten und wo auch immer Sie hinkommen, die Herzen fliegen Ihnen von ganz alleine zu. Und genau da beginnt die Qual der Wahl... Manchmal sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Viele Ihrer Freundinnen und Freunde fragen sich, warum so jemand wie Sie noch auf Solopfaden wandelt. Die Antwort: Weil Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf einen Menschen bündeln, sondern immer alle im Kopf haben. Sie denken gerne an das Ganze, und das ist auch gut so.

Doch wenn es um Zweisamkeit geht, dann sollte in Ihrem Herzen für die Augenblicke der Liebe genügend Raum für einen anderen Menschen sein. Machen Sie die Augen auf! Venus schenkt Ihnen nicht nur viele Begegnungen, sondern unter diesen ist mit Sicherheit schon der Eine oder die Eine, mit dem Sie Ihr Leben teilen können. Sie müssen letztlich nichts anderes tun, als für einen Moment auf Ihr Herz hören. Es wird Ihnen den Weg zum Herzen des Menschen zeigen, mit dem Sie sich in Liebe verbinden können.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Sie können durch die Begegnung mit der Zwillinge-Venus in einen echten Aufwind geraten. Nichts scheint jetzt unmöglich, überall fühlen Sie sich in Liebe eingebettet. Genießen Sie diese wunderbare Zeit – und verankern Sie sie in Ihrem Herzen.