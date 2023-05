Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für den WassermannHeut hier, morgen dort. Als Wassermann lieben Sie die Abwechslung. Und vor allen Dingen wollen Sie eines nicht: Festgehalten werden. Genau das lässt Sie der Venus gegenüber oftmals kritisch sein. Zu schnell haben Sie den Verdacht, dass sie nur darauf aus ist, Ihnen die süße Sklaverei der Liebe aufzuhalsen. Und in einen Käfig lassen Sie sich bestimmt nicht stecken – schon gar nicht in einen goldenen. So kommt es, dass Sie zwar eine stattliche Anzahl an Abenteuern vorzuweisen haben, aber feste Bindungen an einer Hand abzählen können.

Um es gleich zu sagen – das ist sicher kein Makel! Nur sollten Sie sich dessen bewusst sein. Heißt das denn, dass Sie als Wassermann keine feste Beziehung führen können? Wer dies behauptet, hat unrecht. Millionen glücklicher Wassermänner erzählen Ihnen das Gegenteil. Das Geheimnis ist dabei: die Beziehung sollte immer wieder überraschend sein. Das hält die Liebe jung. Lassen Sie also ja keinen Alltagstrott aufkommen. Dann klappt es auch mit dem dauerhaften Glück in der Liebe.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Sie könnten sich wahrlich in alles und jeden verlieben! So sehr beflügelt Sie die Zwillinge-Venus. Doch aufgepasst: Wenn etwas Dauerhaftes daraus werden soll, müssen Sie lernen, immer wieder Ihr Herz zu befragen, was für Sie stimmt.