Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für den Steinbock :

Liebe, Lust und Leidenschaft, ja. Aber alles zu seiner Zeit. Mit diesem Argument haben Sie sich immer wieder selbst vertröstet und so manche gute Gelegenheit einfach sausen gelassen. Schade eigentlich! Dabei haben Sie, wenn Sie ehrlich sind, an manchen Stellen einfach nur gekniffen. Um es gleich ganz klar zu sagen: Das Klischee vom unterkühlten Steinbock ist völlig falsch. Im Gegenteil: Steinböcke sind die treuesten und liebevollsten Menschen in Beziehungen, die man sich nur vorstellen kann.

Doch ganz ähnlich wie bei der Jungfrau warten Sie viel zu lange, legen sich viel zu komplizierte Kriterien zurecht, nach denen das Miteinander mit einem anderen Menschen zu funktionieren hat. Hier kann die Venus Ihnen gut Dienste leisten, denn sie zeigt Ihnen, dass Sie nichts zu verlieren haben, wenn Sie sich immer wieder mal gehen lassen. Gönnen Sie sich mehr –und seien Sie nicht so streng mit sich und anderen. Sie werden erstaunt sein, wie herrlich die Welt durch die Augen der Venus aussehen kann – und Sie trotzdem noch ein pflichtbewusster Mensch bleiben können.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Auch wenn Sie vielleicht nur zaghaft auf die Welt zugehen können – das ist erst der Anfang! Loben Sie sich für jeden Schritt, den Sie in Richtung Öffnung Ihres Herzens tun. Bald schon werden Sie Meister darin sein!