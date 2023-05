Serie: Das Jahr der Venus - Teil 6: Venus in den Zwillingen

Das Horoskop für den Stier:

Die Venus ist für Sie eine alte Bekannte. Immerhin ist Sie ja in Ihrem Zeichen zu Hause! Hier steht die Venus für die Fähigkeit, die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Und das geht bekanntlich am besten, wenn man die Augenblicke des Genusses mit anderen Menschen teilen kann.

Deshalb sind Sie als Stier immer auf der Suche nach einer Gemeinschaft, in der Sie sich aufgehoben fühlen. Nervenkitzel? Abenteuer? Das brauchen Sie nicht. Zumindest denken Sie das. Doch dann, wenn Sie merken, dass Ihre Beziehungen zwar schön stabil sind, aber auch zur Gewohnheit werden, sehnen Sie sich auf einmal nach etwas mehr Abwechslung. Nicht selten trauen Sie sich dann aber nicht, aus dem Trott auszusteigen. Sie sind dann hin und her gerissen zwischen dem, was Sie sicher haben und dem was Sie haben wollen. Hier hilft nur eins: Sich aufraffen und den Schritt einfach zu wagen.

Die Botschaft der Zwillinge-Venus für Sie: Jetzt hatten Sie es sich gerade so gemütlich gemacht mit sich selbst und nun sollen Sie auch noch auf andere zugehen! Doch auch Sie als Stier werden merken, wie gut es tut, sich zu öffnen. Geben Sie sich einen Ruck!