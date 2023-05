Skorpion-Geborene folgen in ihrem tiefsten Inneren dem Prinzip des Überlebens. Alles ist darauf ausgerichtet. Werden sie krank, ist etwas in ihrem Leben geschehen, was sie von ihrer innersten Überzeugung abweichen ließ. Eine Therapie muss daher darauf abzielen, ihnen wieder Kraft und Lebensmut zu verleihen. Das schließt symbolische Stärkung der Sexualorgane durch geistige Visualisierung mit ein.

