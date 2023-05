Skorpione sind, wie bekannt, oft sehr tiefgründige, aber auch komplizierte und misstrauische Typen, die anfällig für allerlei Ängste und Verschwörungstheorien sind. Vor allem die hundertprozentigen Skorpione versuchen alles und jeden in ihrer nahen Umgebung zu kontrollieren, was im Grunde genommen ein Zeichen dafür ist, dass sie, die oft so kämpferisch und mutig wirken, im tiefsten Inneren doch sehr unsicher und ängstlich sein können. Natürlich bekommen sie immer mehr das berechtigte Gefühl, dass die Welt langsam, aber sicher außer Kontrolle gerät. Gefährlich wird das Ganze, wenn der Skorpion in der Folge die Probleme der Welt zu seinen eigenen macht. Dann werden sein Misstrauen und seine Ängste zu groß, dann kann er einen regelrechten Verfolgungswahn bekommen und in seiner Verteidigungshaltung selbst sehr aggressiv werden, worunter dann auch die Menschen leiden, die ihm nahestehen.

