Ihre Verbindung zum magischen Neumond im Skorpion ist eher kühl und schwach. Dennoch wird Ihnen jetzt unter seinem Einfluss viel gelingen, wenn Sie sich auf Ihre Stärken besinnen und nicht wieder einmal an sich zweifeln und zu lange zögern.

Ihre magische Kraft: Besinnen Sie sich auch jetzt auf Ihr Talent, sich ins richtige Licht zu rücken und Ihre Wünsche mit viel Charme und dem richtigen Auftreten durchzusetzen. Gehen Sie konsequent Ihren Weg. Und bedenken Sie, es ist jetzt nicht wichtig, wie Sie bei den Menschen ankommen, welchen Eindruck Sie hinterlassen. Man liebt Sie so, wie Sie sind, so, wie Sie sich geben.

Wie sich Ihr Wunsch erfüllt: Schalten Sie einen Augenblick Ihr starkes Bedürfnis ab, verstanden, geliebt und geschätzt zu werden. Es kommt nur auf Ihr eigenes Glück an, auf Ihre eigenen Ziele und Wünsche. Sie haben die Gabe, den Freunden, dem Chef, den Kollegen Ihre Wünsche so überzeugend einzureden, dass man sie für die eigenen halten wird. Ihre Überzeugungskraft ist in diesen Tagen magisch, absolut suggestiv.

