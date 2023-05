Vielleicht hat es in letzter Zeit viel Streit gegeben, Misstrauen blieb zurück, das Sie vielleicht von den geliebten Menschen trennt. Jetzt kommt der große Frieden auf, tiefe, ehrliche Gefühle von Mond und Mars, die Sie mit dem Partner, den Kindern, den Verwandten ganz eng zusammen bringen. Weihnachten, so wie Sie es sich oft erträumten.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Ein neues Vertrauen kommt auf, das Gefühl, dass auf den anderen Menschen Verlass ist. Sie wachsen daran, sind vollkommen von sich selbst überzeugt – und auch von dem, was Sie in den nächsten Wochen und Monaten unternehmen werden. Stärke, Mut, Zuversicht sind das Geschenk der Sterne an Sie, Ihr entschlossenes Wesen, das Ihre Familie motiviert und aktiviert. Und gleichzeitig an Sie bindet.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Ihr Geschäftssinn ist einmalig, Sie erspüren mit schlafwandlerischer Sicherheit Ihre große Chance, zu viel Geld zu kommen. Gleichzeitig erwachen in diesem Sonnenjahr Ihre besten Qualitäten. Sie werden mit Ihrer absoluten Entschlossenheit den Chef und Ihre Kunden beeindrucken. Ihrem Aufstieg steht nichts mehr im Weg. Sie greifen zu den Sternen. Was Sie daraus machen, liegt an Ihnen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

