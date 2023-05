Der Mond erfüllt Sie mit einem imponierenden Selbstvertrauen und gibt Ihnen eine hoch erotische Ausstrahlung. Sie sind so betörend charmant, warmherzig und optimistisch, was die Menschen anzieht und fasziniert. Sie könnten sich jetzt wieder einmal unsterblich verlieben, wenn Sie alleine wären. In der Beziehung wird es ein traumhaftes Fest.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Sie spüren, dass Sie das Glück verwöhnt, dass alles, was Sie auch in die Hand nehmen, letztendlich zum Erfolg wird. Ihr Geschenk der Sterne ist dieses starke Selbstbewusstsein, das Sie mit Lebensfreude erfüllt, das Sie mit Begeisterung mitreißt, was sich auch auf die Menschen in Ihrer Nähe überträgt. Sie erleben sehr starke Tage, was sich auch auf die Stimmung der nächsten Zeit übertragen wird.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Aus einer kleinen Krise in den ersten Wochen dieses Sonnenjahres entsteht die große, sehr innige Liebe, die Zukunft hat. Die Venus holt zwischen Anfang Februar und April (und dann wieder in einem stürmischen Mai) die stärksten Gefühle aus Ihnen heraus. Sie werden sich wieder einmal vollkommen besinnungslos verlieben. Daraus entwickelt sich eine sehr ernste Beziehung mit einem starken Gemeinschaftsgeist. Nichts trennt Sie.

