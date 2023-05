Sie wachsen über sich hinaus. Ihre Wunschkräfte sind unter dem direkten Einfluss der magischen Sterne stärker als bei jedem anderen Sternzeichen. Sie verfügen in dieser Wunder-Nacht über die Macht, anderen Menschen Ihren Willen aufzuzwingen – was auch die Erfüllung Ihrer Wünsche beeinflusst.

Wie das Wunder geschieht: Was Sie sich auch wünschen, Sie bekommen es. Sie werden es in dieser Nacht spüren, bei Freunden, Menschen, die Ihnen nahe stehen. Probieren Sie es aus: Man bemüht sich um Sie, ohne dass Sie ein Wort sagen. Erkennen Sie es? Genauso wird jetzt Ihr innigster Wunsch in Erfüllung gehen. Schicken Sie einfach einen Ihrer machtvollen Gedanken zum Himmel. Das ist alles, was Sie tun müssen.

Was das Wunder verändert: Sie ruhen inmitten von Menschen, auf die absolut Verlass ist. Sie spüren das, sind in dieser Lebenssituation eingebettet wie einer sicheren Heimat, die Sie lange vermisst haben. Sie sind in Ihrer Welt daheim.

