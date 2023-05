Sie lassen sich derzeit zu viel einreden, Ihre eigene scharfe Urteilskraft scheint der magische Neptun im Quadrat zu Ihnen zu lähmen. Aber auf der anderen Seite steht ein starker Wille, ein grenzenloser Optimismus und Unternehmungsgeist, der Sie anpacken lässt. Ihm müssen Sie folgen. Lassen Sie sich nicht dreinreden. Ihre Begeisterung wird letztendlich siegen.

Wie das Wunder geschieht: Das Wunder schleicht sich langsam in Ihr Leben, in den nächsten Tagen und Wochen. In dieser magischen Nacht schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, vielleicht bei einem wichtigen Gespräch, bei einer Begegnung mit einem Menschen, den Ihnen Jupiter in einem ganz besonderen Glücksmoment schickt. Sie werden es selbst spüren, was er in Ihrem Leben bewegen kann.

Was das Wunder verändert: Sie greifen buchstäblich nach den Sternen, verwirklichen hohe Ziele, die Sie mit Ihrem Partner teilen. Was Ihrem alten Traum entspricht. Glauben Sie daran? Es ist die Voraussetzung für Ihr Glück.

