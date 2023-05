Sie fühlen sich etwas kraftlos, Ihnen fehlt die richtige Zuversicht, weil die magische Sonne im Quadrat Sie hemmt. Die positive Wunschenergie, die Sie jetzt brauchen, finden Sie in einer stillen Minute ganz bei sich. Sie müssen dabei den inneren Frieden spüren.

Wie das Wunder geschieht: Formulieren Sie ganz genau Ihren Wunsch, bevor Sie ihn in den Silvester-Himmel schicken. Formulieren Sie positiv, nicht das, was Sie nicht mehr haben wollen, sondern das, was Sie sich wünschen. Also nicht: Ich will keinen Streit mehr. Sondern: Schicke mir Frieden in die Familie, die totale Harmonie, das Glück des Zusammenhalts. Positive Gedanken ziehen positive Situationen an.

Was das Wunder verändert: Sie lieben und werden geliebt. Natürlich ist das heute schon so. Aber diese Nacht befreit Sie von Problemen, die verhindern, dass Sie dieses Gefühl tief empfinden. Dass Ihr Leben davon durchströmt ist.

