Sie misstrauen allem und jedem, manchmal auch sich selbst. Ihre Sucht nach Kontrolle, Ihr Zwang, die Geheimnisse Ihres Partners, Ihrer besten Freunde aufzudecken, trennt Sie von den Menschen, baut Misstrauen auf, anstatt es zu überwinden. Pluto hilft Ihnen jetzt, diese Sucht zu überwinden, die Ihre besten Beziehungen gefährdet, belastet, oft vergiftet.

Ihr Karma, das Sie behindert: Es ist eine Angst, eine uralte Angst aus einem vorigen Leben in Ihnen, in dem Sie belogen, betrogen, vielleicht hintergangen wurden. In dem man die Wahrheit vertuscht, unbequeme Geheimnisse unter den Tisch gekehrt hat. In Ihrem Karma rächt sich das, verfolgt Sie mit dieser Urangst vor Verrat und bösartigen Lügen. Der Pluto im Sextil zu Ihnen bringt neue Klarheit in Ihr Leben, vor allem den Wunsch zur Klärung. Sie müssen sich mit den Menschen, dem Partner, den Freunden, die Sie vielleicht zu Unrecht verdächtigen, aussprechen. Einfach das Gespräch immer wieder suchen. Ihr bester Weg.

