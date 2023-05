Der kleinste Streit zwischen den Eltern hat Sie schon als Kind sehr unglücklich gemacht. Und wie so viele Kinder haben Sie die Schuld daran bei sich selbst gesucht. Sie brauchen Frieden, Harmonie, sind geradezu süchtig danach. Der Mars und die Venus in herausfordernder Opposition zu Ihnen werden Sie von diesen Zwängen befreien.

Ihr Karma, das Sie behindert: Ihr Hunger nach Frieden entstand in düsteren Zeiten eines vorigen Leben, in denen Sie verfolgt wurden, in einem Chaos aus Intrigen, Kriegen oder auch der Familienfehden lebten. Sie waren vielleicht die ungeliebte Schwiegertochter, die man in Ihrer neuen Familie ablehnte, eine zerstrittene Familie. Und nun sind Sie nur darauf fixiert, geliebt zu werden, die Sympathie der Menschen zu gewinnen – und machen sich abhängig davon. Ihre starken kosmischen Helfer werden Sie von diesem Zwang befreien. Sie müssen nur versuchen, Ihr Selbstvertrauen nicht auf andere aufzubauen. Sondern auf die eigenen Qualitäten, auch auf Ihrem unwiderstehlichen Charme, der die Menschen verbindet.

