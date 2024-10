Skorpion-Saison ab dem 23. Oktober 2024: Sie bringt uns Leidenschaft und Neuanfänge!

Auch wenn die Sonne natürlich jedes Jahr in den Skorpion wechselt, ergeben sich in diesem Zeitraum jedoch immer wieder ein paar neue Konstellationen, welche die Skorpion-Saison spürbar beeinflussen. Ein wichtiges Ereignis ist der Neumond im Skorpion am 1. November. Dieser bringt kraftvolle Energien mit sich und bietet die beste Gelegenheit, sich mit seinen Gefühlen zu verbinden und schwierige Entscheidungen ganz intuitiv zu treffen.

Für frischen Wind und Abwechslung sorgt hingegen Merkur, welcher sich am 2. November vom gefühlvollen Krebs verabschiedet und in den lebenslustigen Schützen eintritt. Mit ihm laufen wir nicht mehr Gefahr, von unseren Emotionen überwältigt zu werden. Stattdessen wird das Interesse an philosophischen und politischen Themen angeregt und das Ausdrucksvermögen gestärkt, weshalb die Überzeugungskraft groß ist. Doch wir spüren auch einen großen Freiheitsdrang und nehmen uns gern neuen Herausforderungen an.

Kurz nach dem Merkur-Wechsel tritt Mars am 4. November in den leidenschaftlichen Löwen ein. Das stellt innerhalb der Skorpion-Saison ebenfalls eine Bereicherung für uns dar. Wir handeln sehr verantwortungsbewusst, übernehmen gern neue Aufgaben und gehen unsere Ziele mit noch mehr Selbstvertrauen an.

Artikelbild und Social Media: Astrowoche.de (Lena Matrosova) & iStock (Pitris)