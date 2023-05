Ein Stier-Geborener trägt in seinem Inneren eine geballte Energie, die ihm Kraft und Sicherheit verleiht. Die Astrologie greift zum Bild eines Baumes, der fest verwurzelt in der Erde steht. Wohl gemerkt, das ist unabhängig davon, wie die realen Eltern die Erziehung ausgeübt haben. Manchmal ist es schwer, sich vorzustellen, dass man diese Kraft in sich trägt, wenn die Eltern so ganz anders erlebt wurden. Aber dennoch, man ist ein Baum, fest verankert mit der Kraft der Eltern.

