So holt der Krebs mehr Glück in sein Leben

Die Sonne, lieber Krebs, ist aktuell in Ihrem Zeichen und drückt Sie liebevoll an Ihr Herz. Und so strahlen Sie mit ihr um die Wette. Eine wunderbare Aura umgibt Sie. Die Sonne mobilisiert alle Kräfte, die in Ihnen schlummern, auch so manches bisher verborgene Talent. Und Ihrem im Sextil verbundenen Partner Uranus signalisiert die Sonne: Mach dem Krebs Mut, lass ihn zu neuen Ufern aufbrechen!

Deshalb wird Folgendes passieren: Was Sie jetzt anpacken, gelingt. Was Sie jetzt einfordern, bekommen Sie. Und wenn Sie jemals raus wollten aus dem alten Haus, aus alten Gewohnheiten und Zwängen, dann wagen Sie es jetzt. Und loszulassen, was Sie schon so lange mit sich herumschleppen, eine bessere Gelegenheit, als es in dieser Woche zu tun, wird es lange nicht mehr geben.

Alles über das Sternzeichen Krebs auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop