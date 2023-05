So holt der Skorpion mehr Glück in sein Leben

Wie Skorpione so sind, halten Sie Ihre geheimen Wünsche immer sehr geheim. Manchmal sogar vor sich selbst. Wünsche können sich aber nur dann erfüllen, wenn sie irgendwo sichtbar sind, und sei es in den innersten Tiefen eines Skorpions. Was also muss der Skorpion als Erstes tun? Sich darüber klar werden, was er wirklich will, was ihm wirklich wichtig ist.

Uranus hilft dem Skorpion dabei, befreit ihn von seiner Geheimniskrämerei. Wünsche müssen ans Licht, Ziele erkennbar sein. Ist diese Arbeit getan, kann auch der Skorpion voll und ganz auf Uranus und Sonne vertrauen. Wovon seine Seele träumt, was sein Kopf will, es wird Wirklichkeit. Schon bald.

Alles über das Sternzeichen Skorpion auf einen Blick

Wollen Sie Ihr Glück im Lotto versuchen? Zum Astro-Lotto-Tipp!