So holt die Waage mehr Glück in ihr Leben

Da wäre zum einen das Angebot von Uranus und Sonne, dazu werden auch Sie als Luftzeichen von einem starken Merkur in dieser Woche unterstützt. Also, worauf warten Sie noch? Packen Sie Ihre Wünsche beim Schopf. Wenn nicht jetzt, wann dann? Von der Sonne das Selbstbewusstsein, von Uranus den Mut, von Merkur das Geschick, endlich haben Sie die Chance, zu erreichen, was sie schon lange erreichen wollten.

Sie fühlen sich nicht richtig anerkannt? Das wird sich ändern. Sie können sich schon mal überlegen, wie Sie auf die vielen Komplimente reagieren, mit denen man Sie überhäuft. Echte Bewunderung ist auch dabei. Und die Sonne schickt noch dazu Liebe hinterher. Einfach genießen.

