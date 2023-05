So lernt der Widder im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie tief in Ihr letztens Leben zurückschauen, dann begegnen Sie einem Menschen, der sein Lebtag lang gekämpft hat. Es war Krieg, er wurde verfolgt, musste kämpfen. Dieser Mensch waren Sie. Die Angst vor Kämpfen aber genauso auch die Bereitschaft, jederzeit sich in neue Kämpfe einzulassen, haben Sie mit in dieses Leben genommen. Sie sind immer bereits für einen Kampf. Schauen Sie zurück. Lassen Sie dieses vergangene Leben hinter sich. Jetzt beginnt ein neues Leben.

