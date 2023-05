So lernt der Löwe im Hier und Jetzt zu leben

Wenn Sie zurückschauen in Ihr früheres Leben, werden Sie einem Menschen begegnen, der reich war und im Überfluss lebte, dem aber damals alles genommen wurde, ein Bettler wurde. Dieser Mensch waren Sie, und die Angst, ein niemand zu sein, nichts mehr zu haben, haben Sie mit in dieses Leben genommen. Darum ist Ihnen Anerkennung so wichtig. Am Sonntag, können Sie symbolisch Ihr altes Karma zurücklassen und ein neues Leben beginnen – ohne Angst, zu versagen und alles zu verlieren.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!