So nutzt der Stier den Sommer am besten

Es gibt nur wenige Sternzeichen, die schon aus kleinen Dingen so viel Genuss schöpfen können, wie Sie lieber Stier. In Ihrer sinnlichen Art können Sie auch aus den unscheinbaren Freuden des Sommer Kraft ziehen. Der Geschmack von Wassermelone, das Gefühl von intensiven Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut oder der Anblick eines bunten Schmetterlings. Stiere werden im Sommer zu Genießern! Wenn andere Sternzeichen jetzt beginnen sich im Kreis zu drehen, um möglichst viel zu erleben, bleiben Stiere extra nochmal stehen, um den Moment zu genießen. Eine sehr positive Eigenschaft, die Ihnen oft zu einem stressfreien Sommer verhilft.

Schade wird es nur, wenn Ihnen diese Ruhe und Entspannung im Wege steht. Spontane Grillabende bei Freund*innen stehen vielleicht nicht in Ihrem Kalender - sind aber genau das, was den Sommer so besonders macht. Am bequemsten ist es für Sie in Ihrer Komfortzone und mit dem Trubel, der nun auf den Straßen und in Parks herrscht, können Sie nicht so wirklich etwas anfangen. Dabei könnte es Ihnen sogar gefallen, wenn Sie nur ein bisschen mutig sind!

Ihr Tipp für den Sommer:

Entspannung ist wichtig, lieber Stier, und andere Sternzeichen können sich von Ihrer Gelassenheit eine große Scheibe abschneiden. Aber dieser Sommer könnte so viel Schönes für Sie bereithalten, wenn Sie sich nur ein bisschen für neue Ideen und spontane Entscheidungen öffnen! Auch kleine Abenteuer beleben den Geist und bleiben uns für immer im Gedächtnis.

