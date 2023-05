So überrascht der Frühling den Schützen

Sie haben sich viel aufgeladen, Pflichten, Aufgaben, die Sie niederdrücken. Wird Zeit, Ballast abzuwerfen, schon ab dem 14. März bis zum Monatsende kommt Klarheit in Ihr Leben. Was brauchen Sie wirklich, was belastet Sie nur? Weg damit, Sie sind ganz auf Frühling eingestellt, alles fühlt sich so leicht an, Sie sind so herrlich frei! Und ein bisschen verliebt, beschwingt, die Tage duften nach der erwachenden Natur.

Das Leben ist schön, aufregend, spannend, wenn der Mars Sie ab dem 21. April mitreißt, in einen traumhaften Mai trägt, den Sie nicht mehr so schnell wieder vergessen werden. Sie sind jetzt ganz in Ihrem Element, flirten, feiern, begegnen Menschen, die Sie faszinieren. Vom 7. bis zum 21. Juni kommt Ihre große Chance zum Aufstieg und mehr Geld.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?