So überrascht der Frühling den Skorpion

Im Moment sind Sie etwas angeschlagen, müde, ausgebrannt. Aber ab dem 10. März wird Sie der Mars bis zum 20. April in glühender Opposition zu Ihnen zur Höchstform antreiben. Sie sind topfit, Allergien, die alte Migräne machen keine Probleme mehr. Zwischen dem 1. und 9. April kommt Ihre Chance aufs große Geld. Sie kämpfen, Sie rennen gegen die Konkurrenz an. Vorsicht, dass Sie sich jetzt keine Feinde machen.

Sie brauchen Verbündete, die vom 17. Mai bis zum 6. Juni zu Ihnen stehen – dann werden Sie im Job und beim Geld Ziele erreichen, die Sie sich niemals zugetraut hätten. Danach kommt Ihre Zeit fürs Herz – wenn Sie in einer Krise stecken, werden Sie sich wieder ganz nahe kommen. Sie finden Ihr großes Glück in der Familie, in der Geborgenheit.

