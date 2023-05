So wird der Zwilling überrascht

Ein starkes Selbstvertrauen trägt Sie durch diese Woche, auch wenn Ihnen der Merkur im fesselnden Quadrat zu Ihnen zusetzt, Sie nichts so recht zu Ende bringen lässt. Aber Ihr liebenswürdiges, sonniges, unbekümmertes Wesen gewinnt die Menschen, was Sie antreibt, besonders am Montag. Freunde, Kollegen, aber auch Ihr Chef lieben Sie, suchen Ihren klugen Rat.

Das bringt Ihnen eine großartige Gelegenheit, Ihre Position zu festigen. Jupiter schenkt Ihnen die überraschende Chance, ein schwieriges finanzielles Problem aus der Welt zu schaffen. Sie werden in dieser Woche oft unter Stress stehen, Sie werden sich ausgebrannt fühlen, aber Ihre Lebensfreude hilft Ihnen über alles hinweg.

