Steinbock-Geborene empfinden sich selbst als die Wächter der irdischen Welt und stehen daher zunächst himmlischen Wesen entsprechend skeptisch gegenüber. In aller Regel öffnen sie sich erst, wenn sie älter geworden sind und das Gefühl haben, ihre Aufgabe auf der Erde erfüllt zu haben. Es ist gut möglich, dass sie am Wochenende Botschaften von Jupiter empfangen, die dann doch wieder an die ganze Welt gerichtet sind. Sie sollen sie an alle Menschen weitergeben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne