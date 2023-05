Steinböcke sind nüchterne Menschen. Das betrifft auch ihre Einschätzung solcher Quellen wie die Inspiration. Bemerkenswerterweise vollzieht sich aber im Laufe ihres Lebens eine Veränderung. Ungefähr in der Mitte ihres Lebens, also mit 40 bis 50 Jahren, entwickeln Steinbock-Geborene ein immer stärkeres Interesse an höheren Einsichten, göttlichen Weisheiten und der Gabe der Inspiration. Im Alter sind daher viele dieser Menschen mit der Gabe der Weisheit gesegnet.

