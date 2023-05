Wassermann

Wassermänner stehen höheren Eingebungen und damit auch der Inspiration sehr nahe. Vor allem jetzt, wo die Sonne durch das Tierkreiszeichen Schütze wandert, besteht ein regelrechter Sog in diese andere Welt. Allerdings müssen diese Menschen auch dafür offen sein und sie nicht als „unsinnigen Zauber“ abwerten. Was ihnen hilft, sind Meditationen, aber auch Spaziergänge draußen in der freien Natur. Sie werden dabei regelrecht mit Eingebungen überschüttet.

