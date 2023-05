Steinböcke haben es besonders schwer, denn ihr Karma ist, an Enttäuschungen und Widrigkeiten zu wachsen und stärker zu werden. Das mag im Äußeren auch so sein, aber in ihrem Inneren leiden Steinböcke unter der Lieblosigkeit der Welt. Sie beginnen sich zurückzuziehen und zu schützen, innerlich abzukapseln. In ihrem Inneren entsteht ein Bild von einer Welt, die grundsätzlich nicht friedlich, sondern feindlich eingestellt ist.

