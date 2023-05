Wassermänner kommen aus dem Licht und bringen in jede Familie kosmischen Segen. Eltern, die damit nicht umgehen können, die ihnen ihre Besonderheit nicht abnehmen, sie auslachen, lassen sie in ihrem Inneren in andere Welten tauchen, in die Ihnen niemand folgen kann. Die normale Welt, in der alle anderen leben, ist ihnen suspekt. Sie erleben sie als feindlich, verbreiten aber mit der Zeit selber eine Energie, die voller Feindseligkeit ist.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

