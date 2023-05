Steinböcke sind praktische Menschen. Sie orientieren sich an der Vergangenheit, soweit sie nützlich ist für ihr Hier und Jetzt. Und sie holen auch Informationen aus der Zukunft, soweit diese ebenfalls nützlich sind. Die Gefahr ist, dass ihr Leben flach und eintönig wird, weil sie Risiken aus dem Weg gehen. Sie beschäftigen sich weder mit dem Schlimmen in ihrer Vergangenheit noch mit Risiken und Gefahren in der Zukunft. Sie müssen damit beginnen, nicht nur der Routine zu vertrauen.

