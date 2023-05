Für einen Wassermann gibt es eigentlich so gut wie keine Vergangenheit. Sie liegt hinter ihm, ist vorbei, „gegessen“. Das macht diese Menschen so ungeheuer progressiv, so bereit für jede nur erdenkliche Zukunft. Aber wie ein Baum ohne Wurzeln leicht zum Spielball der Winde wird, so ist es auch bei ihnen: Kommt es zu Schwierigkeiten, fühlt sich ein Wassermann schnell verloren, weil ihm die Orientierung fehlt, Probleme zu bewältigen.

