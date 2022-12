Mit der Schütze-Saison geht eine Zeit voller Abenteuer zu Ende. Die feurigen Energien des Schützen können allerdings nicht nur für Spaß und Freude sorgen, sondern auch zu Rastlosigkeit führen und begünstigen, dass man schlechter zur Ruhe kommt. Mit der Steinbock-Saison vom 22. Dezember 2022 bis 20. Januar 2023 liegt hingegen eine neue Phase vor den Sternzeichen, in der sie etwas langsamer vorangehen, dafür aber auf Erfolge hoffen können.

So wirkt die Steinbock-Saison auf die Sternzeichen

Der Steinbock gilt als besonders ehrgeizig. Er weiß, was er will und ist bereit, hart für seine Erfolge zu arbeiten. Dabei versteht es das Sternzeichen, das vom Planeten Saturn regiert wird, aber auch, sich genau die Projekte auszusuchen, die sich auf lange Sicht lohnen werden. Was einem Steinbock außerdem liegt: Entscheidungen für die Zukunft treffen. Da das Sternzeichen mit Bedacht vorgeht und Für und Wider sehr gut abwägen kann, kommt es in der Regel zum richtigen Schluss.

Sollten Sie schon lange über etwas nachgrübeln oder einen Zukunftsschritt überdenken, dann machen Sie sich am besten jetzt die Steinbock-Energie zu eigen. Außerdem können Sie den Ehrgeiz des Steinbocks wunderbar für Ihre Vorhaben nutzen. Die Sterne stehen jetzt genau richtig für Ihren (beruflichen) Erfolg und das Beweisen Ihrer Fähigkeiten.

Lassen Sie jedoch vor lauter Motivation für Ihre Projekte nicht den Spaß zu kurz kommen. Steht man erst einmal unter dem Einfluss der Steinbock-Kräfte, kann es schon einmal mit einem durchgehen. Ehe man sich versieht, werden Verabredungen mit Freunden oder der Familie für vermeintlich dringend notwendige Überstunden abgesagt. Da ist es wichtig, dass Sie aufmerksam bleiben und erkennen, wann Sie eine Pause brauchen.

Was erwartet die Sternzeichen noch in der Steinbock-Saison

In den Wochen vom 22. Dezember 2022 bis 20. Januar 2023 werden die Sternzeichen nicht nur von der Tatsache beeinflusst, dass die Sonne sich im Sternzeichen Steinbock aufhält. Weitere Konstellationen und astrologische Ereignisse haben ebenfalls Auswirkungen. So sorgt der letzte Neumond des Jahres 2022 am 23. Dezember im Zeichen Steinbock zum Beispiel dafür, dass die Sternzeichen sich kurz vor Weihnachten über einen Energieschub freuen können.

In den letzten Tagen des Jahres gehen gleich drei Planeten interessante Konstellationen ein. Venus, Merkur und Neptun könnte man dieses Jahr als die drei Glückssterne zum Ende des Jahres bezeichnen. Eine Zeit der großen Gefühle liegt vor den Sternzeichen. Genaueres können Sie im aktuellen Silvester-Horoskop 2022 weiterlesen.

Außerdem steht natürlich auch der Jahreswechsel an. Am 1. Januar 2023 beginnt das neue Jahr und damit ist nicht mehr Jupiter der herrschende Planet, sondern Mars, der für Kraft und Erneuerung steht. Seine Energien werden sicherlich alle Sternzeichen deutlich spüren. Das Jahreshoroskop 2023 verrät noch mehr Details.

