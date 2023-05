Ihre sinnliche Ausstrahlung zieht das andere Geschlecht an, fesselt die Menschen. Sie ruhen in einem ausgewogenen Körpergefühl, in praller Lebensfreude, die auf Freunde und Kollegen überspringt – obwohl der Mars nur einen kühlen Einfluss auf Sie hat.

Was Ihnen der Mars gibt: Ihr umarmendes, zärtliches Wesen macht Sie jung. Wenn Sie bislang mit kühlen, reservierten Menschen Ihre Schwierigkeiten hatten, springt jetzt der Funke bei der geringsten Annäherung über. Man kann Ihnen einfach nicht widerstehen. Sie gewinnen, nehmen ein, verzaubern. Sie sind die große Verführerin, die bekommt, was Sie haben will. Was auch immer Sie wollen.

Was Sie erreichen werden: Es geht jetzt nicht mehr um die besseren Argumente. Sie gewinnen Ihren Chef, die bessere Position im Beruf, die einflussreichen, wichtigen Menschen bei Geschäften einfach nur durch Ihre enorme Präsenz. Sie sind einfach nicht mehr wegzudenken unter den wichtigen Stimmen, auf die man jetzt hört. Sie sind nicht zu überhören.

Ihr Glücksmoment: Es geht vielleicht um die Zukunft in Ihrem Betrieb. Ihre Aura zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Niemand wird zögern, Ihnen die derzeit wichtigste Aufgabe anzuvertrauen, die Sie weit vorwärts bringen wird, in der Sie glänzen werden. Glauben Sie an sich.

