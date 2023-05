Der Mars und der Saturn stehen in einem beflügelnden Trigon zu Ihrem Sternzeichen, was sie ihren Einfluss besonders stark spüren lässt. Sie fühlen sich so herrlich jung, Ihre starke, optimistische Persönlichkeit blüht auf, ist voller neuer Kraft und Elan.

Was Ihnen der Mars gibt: Ihr tieferes Wesen ist ohnehin ewig jung und lässt sich von den Jahren nicht einschüchtern. Egal, wie alt Sie sind, Sie bleiben neugierig, auf das Neue ausgerichtet, das in Ihrem Leben auf Sie zukommen mag. Der Hunger nach Abenteuer, nach Erfolg und Bestätigung treibt Sie durch die Welt. Diese innere Kraft wird Sie jetzt vollkommen erfüllen.

Was Sie erreichen werden: Die vollkommen impulsive Entscheidung, zu der Sie jetzt Ihr junges Wesen drängt, bringt den Erfolg, den Durchbruch im Beruf, die Eroberung eines Herzens in der Liebe. Es ist Ihre Stunde, in der Ihre feurige Persönlichkeit, Ihre bezaubernd natürliche und junge schwungvolle Art überzeugt, gewinnt, fasziniert.

Ihr Glücksmoment: Sie sitzen einem Menschen gegenüber und spüren, wie Ihr Charme, Ihr jugendliches Wesen überspringt und einnimmt. Vielleicht haben Sie schon lange auf diesen Augenblick gewartet, vielleicht hat er sich spontan ergeben. Er wird Ihren Sommer verzaubern.

