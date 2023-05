Stier-Geborene erwerben bereits während ihrer Kindheit ein gutes Verhältnis zu ihrem Türsteher, dem 6. Haus (Waage), wissen sehr früh, was aus ihnen hinaus kann in die Welt und umgekehrt, was von draußen he­rein darf in innerseelische Räume. Daher sind Stiere in aller Regel gut angepasst, fallen nicht unangenehm auf und führen ein zufriedenes und glückliches Leben. Manchmal ist ihr Wächter zu streng und verhindert, dass in ihrem Leben etwas Neues geschieht.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop