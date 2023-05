Widder-Geborene haben in aller Regel kein gutes Verhältnis zu ihrem Türsteher (Jungfrau). Sie gehen nachlässig mit ihm um. Bereits als Kinder passieren ihnen immer wieder kleinere Unfälle oder sie werden in Streitereien verwickelt, bis sie einsehen, dass sie ihr Temperament zügeln müssen. Aber auch dafür, was von draußen in sie hineingelangt, sind sie sehr dünnhäutig, also durchlässig, was wiederum dazu führt, dass sie schnell krank sind und Niederlagen schlecht verarbeiten.

