Bei Stieren scheint es so zu sein, dass sie ein Medium benötigen, um Kontakt mit der Welt der Magie aufzunehmen. Das kann ein Schmuckstück, ein Ring oder ein Amulett sein. Manche Stiere benötigen auch Kontakt mit der Natur, müssen unter einem Baum oder auf einem besonderen Felsen sitzen. Ohne so ein Medium fällt es ihnen schwer, mit magischen Kräften in Kontakt zu treten. Außerdem sind sie dann, wenn die Sonne im Skorpion steht, der Magie besonders nahe.

