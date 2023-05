Als Feuerzeichen sind Widder-Geborene mit der Gabe der Inspiration gesegnet und können mit ihrer Hilfe auch in frühere Leben tauchen und Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Bei vielen Widdern wird diese Gabe allerdings durch eine zu rationale Erziehung erstickt. Aber ich konnte immer wieder feststellen, dass diese Menschen in der Zeit des Skorpions, also jetzt, leichter zu ihren magischen Kräften finden können.

