Sie sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, in Ihre eigenen Gedanken verwickelt, dass es Ihnen erst spät auffällt, wenn Sie ausgenützt werden. Obwohl Ihre Menschenkenntnis ausgezeichnet ist – besonders jetzt mit dem scharfsinnigen Merkur in Opposition zu Ihnen. Sie spüren, wittern die Wahrheit.

Wem Sie vertrauen können: Dem Partner, der mit Ihnen die Nächte durchquatscht, der mit Ihnen streiten kann und auch ein bisschen stolz ist auf Ihren klugen Kopf. Zum Beispiel ein Wassermann oder ein Löwe. Wer Ihnen automatisch recht gibt, nimmt Sie nicht ernst und wird Sie irgendwann auch verraten.

Der Kollege, die beste Freundin, auf die Verlass ist: Jemand, der Ordnung in Ihr Leben bringt, wenn wieder einmal das Chaos um Sie herum ausgebrochen ist. Schwestern oder Brüder im Geist heitern Sie auf. Aber im Leben und besonders im Beruf brauchen Sie klare Regeln, die Sie schätzen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop