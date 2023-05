Der Stier liebt das Leben mit all seinen Verführungen, seiner Schönheit und den unendlichen Sinnenfreuden. Niemals bekommt er davon genug. In seinen Augen gibt es keine größere Sünde, als diesem Genuss zu entsagen: Hat Gott nicht all dies geschaffen, damit der Mensch es genieße? Der Asteroid Amor ist daher sein großer Freund. Und warum nicht eine heimliche Affäre beginnen, jetzt, wo sich dieser Himmelskörper mit Neptun trifft? Das muss doch kein Problem für die bestehende Beziehung sein!

