Stier-Geborene werden vom Leben mehr beschenkt als viele andere Sternzeichen. Aber weil man sich auch an sein Glück gewöhnen kann, nehmen Stiere dieses Geschehen mit zunehmendem Alter immer selbstverständlicher, so als wäre es ihr Recht. Daher neigen viele Menschen mit diesem Sternzeichen dazu, das, was sie nicht bekommen, zum Anlass zu nehmen, unzufrieden zu werden. Dann wird aber auch das Leben immer zurückhaltender zu ihnen ­ als Spiegel ihrer eigenen Gedanken.

